В Ливане хорошо, а в Турции лучше

Министерство иностранных дел Турции выпустило предупреждение для граждан в связи с возможным ухудшением ситуации с безопасностью в Ливане. Соответствующее заявление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

МИД Турции «настоятельно рекомендует» гражданам воздержаться от поездок в Ливан, если они не являются крайне необходимыми. Тем, кто уже находится в стране, советуют проявлять осторожность и по возможности избегать посещения провинций Набатия, Южный Ливан, Бекаа и Баальбек-Хермель.

«Гражданам, чье пребывание в Ливане не является необходимым, рекомендуется покинуть страну, пока еще продолжаются коммерческие рейсы», - подчеркнули в Министерстве.