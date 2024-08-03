КСИР отрицает заявления западных СМИ
КСИР опроверг версию о вербовке Израилем сотрудников спецслужб Ирана для убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил официальный представитель парламентской комиссии Эбрахим Резаи.
Вчера британская газета Telegraph сообщала, что «Моссад» завербовал в Иране местных агентов служб безопасности, чтобы заложить взрывчатку в трех отдельных комнатах резиденции Хании в Тегеране.
Отмечалось, что первоначальный план заключался в том, чтобы убить Ханию в мае, когда он присутствовал на похоронах бывшего президента Ирана Ибрагима Раиси.