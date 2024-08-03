На Олимпиаде начинается борьба У Азербайджана 12 шансов на медали
Сегодня на Олимпиаде в Париже начинается турнир по борьбе. Первыми в борьбу вступят борцы греко-римского стиля в весовых категориях до 60 кг и 130 кг, а также женщины в весе до 68 кг.
На ковер выйдут два представителя Азербайджана – Мурад Мамедов (60 кг) и Сабах Шариати (130 кг). Мурад стартует поединком 1/8 финала против венесуэльца Райбера Хосе Родригеса Орозко. Шариати в первой схватке будет бороться с эстонцем Хейки Неби.
Соревнования стартуют в 17:00 по бакинскому времени. Сегодня определятся финалисты, а сами финалы пройдут завтра.
Полный состав сборной Азербайджана по борьбе на Олимпиаде:
вольная борьба - Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Туран Байрамов (74 кг), Осман Нурмагомедов (86 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг), Георгий Мешвилдишвили (125 кг);
греко-римская борьба - Мурад Мамедов (60 кг), Хасрет Джафаров (67 кг), Сенан Сулейманов (77 кг), Рафик Гусейнов (87 кг), Сабах Шариати (130 кг);
женская борьба - Мария Стадник (50 кг).
Таким образом, у Азербайджана в борьбе 12 представителей, а это означает - 12 шансов на медали.