Бесплатный геморрой в Баку

При подозрении на геморрой проводится клиническое обследование. Для диагностики заболевания врачом могут быть назначены такие инструментальные обследования, как ректоскопия, сигмоидоскопия и колоноскопия. Эти обследования покрываются за счет обязательного медицинского страхования.

В 2022-2024 годах (первые 4 месяца) с целью лечения геморроидальных узлов хирургическим путем и путем минимальной инвазии в рамках обязательного медицинского страхования выполнено 12 420 операций и медицинских процедур. 97% медицинских услуг, оказанных в связи с лечением заболевания, оказано путем удаления геморроидальных узлов. Об этом сообщает Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

В зависимости от размера узлов и иных особенностей в ходе лечения заболевания могут применяться различные методы. На начальных стадиях заболевания применяются консервативные методы (лекарствами) и метод минимальной инвазии. Однако при осложнениях шансы на излечение данного заболевания без хирургического вмешательства сокращаются. В рамках обязательного медицинского страхования лечение геморроя обеспечивается нижеуказанными хирургическими и минимальными инвазивными методами:

Классическая геморроидэктомия – наиболее широко распространенный метод хирургического лечения геморроя. Во время операции, проводимой под общей анестезией, удаляются геморроидальные узлы.

А методы лечения заболевания нехирургическим путем следующие:

Наложение лигатуры – этот метод выполняется путем сжатия узлов специальным резиновым кольцом. Данная процедура менее травматичная, она проводится безболезненно, без разрезов и без крови.

Криотерапия – ткани геморроидальных узлов замораживаются с помощью жидкого азота и через некоторое время узлы отпадают.

Склеротерапия – в геморроидальные узлы инъекцией вводится склерозирующее вещество. Постепенно узлы засыхают и отпадают.

Каутеризация геморроидальных узлов – с помощью специальных приборов прижигаются внутренние геморроидальные узлы. Данная методика применяется на начальных стадиях заболевания, а также для остановки геморроидального кровотечения

Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов – под местной анестезией делается небольшой надрез на тромбированном узле и удаляется тромб.

Вышеперечисленные услуги в связи с диагностикой и лечением заболевания оказываются за счет обязательного медицинского страхования в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB и в Научно-хирургическом центре им. М.А.Топчубашова, подведомственном Министерству здравоохранения.

Отметим, что геморрой – одно из наиболее часто встречающихся заболеваний прямой кишки. Геморроидальные узлы появляются вследствие расширения варикозных вен в нижней части прямой кишки. Геморрой проявляется дискомфортом и болью в прямой кишке. Заболевание также характеризуется зудом, кровотечением, болями при дефекации, гнойными и слизистыми выделениями.