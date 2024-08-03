Бесплатный геморрой в Баку
В 2022-2024 годах (первые 4 месяца) с целью лечения геморроидальных узлов хирургическим путем и путем минимальной инвазии в рамках обязательного медицинского страхования выполнено 12 420 операций и медицинских процедур. 97% медицинских услуг, оказанных в связи с лечением заболевания, оказано путем удаления геморроидальных узлов. Об этом сообщает Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.
При подозрении на геморрой проводится клиническое обследование. Для диагностики заболевания врачом могут быть назначены такие инструментальные обследования, как ректоскопия, сигмоидоскопия и колоноскопия. Эти обследования покрываются за счет обязательного медицинского страхования.
В зависимости от размера узлов и иных особенностей в ходе лечения заболевания могут применяться различные методы. На начальных стадиях заболевания применяются консервативные методы (лекарствами) и метод минимальной инвазии. Однако при осложнениях шансы на излечение данного заболевания без хирургического вмешательства сокращаются. В рамках обязательного медицинского страхования лечение геморроя обеспечивается нижеуказанными хирургическими и минимальными инвазивными методами:
Классическая геморроидэктомия – наиболее широко распространенный метод хирургического лечения геморроя. Во время операции, проводимой под общей анестезией, удаляются геморроидальные узлы.
А методы лечения заболевания нехирургическим путем следующие:
Наложение лигатуры – этот метод выполняется путем сжатия узлов специальным резиновым кольцом. Данная процедура менее травматичная, она проводится безболезненно, без разрезов и без крови.
Криотерапия – ткани геморроидальных узлов замораживаются с помощью жидкого азота и через некоторое время узлы отпадают.
Склеротерапия – в геморроидальные узлы инъекцией вводится склерозирующее вещество. Постепенно узлы засыхают и отпадают.
Каутеризация геморроидальных узлов – с помощью специальных приборов прижигаются внутренние геморроидальные узлы. Данная методика применяется на начальных стадиях заболевания, а также для остановки геморроидального кровотечения
Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов – под местной анестезией делается небольшой надрез на тромбированном узле и удаляется тромб.
Вышеперечисленные услуги в связи с диагностикой и лечением заболевания оказываются за счет обязательного медицинского страхования в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB и в Научно-хирургическом центре им. М.А.Топчубашова, подведомственном Министерству здравоохранения.
Отметим, что геморрой – одно из наиболее часто встречающихся заболеваний прямой кишки. Геморроидальные узлы появляются вследствие расширения варикозных вен в нижней части прямой кишки. Геморрой проявляется дискомфортом и болью в прямой кишке. Заболевание также характеризуется зудом, кровотечением, болями при дефекации, гнойными и слизистыми выделениями.