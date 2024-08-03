Цены на золото будут расти политэкономия
Сегодня золото – это, прежде всего, богатство и резерв, который при необходимости всегда можно использовать. Учитывая специфику оборота этого драгоценного металла, вкладывать в золото все свободные деньги, конечно же, не стоит. Но и полностью отказываться от этой идеи тоже не слишком дальновидно. Особенно в последнее время, когда мы видим стабильный и динамичный рост цен на золото – с 1.560,6 доллара за унцию в 2020 году до 2.420,2 доллара сейчас.
Учитывая, что окружающий нас мир вошел в период экономической нестабильности, масштабы кризисных явлений, к сожалению, будут только нарастать. А кризисы, как известно, всегда способствовали росту цен на драгоценные металлы и, прежде всего, на золото. Не случайно после экономического кризиса 2008 года развитые страны вообще перестали его продавать, а Россия, Индия, Китай, Турция и Азербайджан сумели с тех пор в разы увеличить свои золотые резервы.
На международном рынке существует неписаное правило – тем, у кого есть золото, продавать его без веских причин не следует, а тем, у кого нет, стоит задуматься о его приобретении. Но при этом не стоит забывать, что золото – это, прежде всего, рыночный товар, цена на который меняется под воздействием множества факторов. Значительная часть из них носит фундаментальный характер, хотя существуют также факторы геополитического и спекулятивного характера.
Так, по данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council или WGC), во втором квартале 2024 года совокупный спрос на драгоценный металл снизился на 6 процентов. При этом сообщается, что на фоне высоких цен на золото Центробанки почти на 40 процентов сократили его покупку.
Довольно странная тенденция на фоне сообщений о растущих ценах на золото, не так ли?
Действительно, если обратить внимание на детали приведенной статистики, то оказывается, что в них не учтены сделки на внебиржевом рынке (Over The Counter или OTC). А значит, мягко выражаясь, они не слишком объективны. А если учесть его объемы, то выяснится, что внебиржевой рынок абсорбировал около трети всего предложения золота. То есть при спросе в 929 тонн через ОТС прошло всего 329 тонн драгоценного металла.
Высокие цены на золото действительно вызвали некоторое снижение инвестиционного спроса со стороны частных инвестиционных фондов и физических лиц.
Судя по данным WGC, сегодня глобальная динамика спроса на золото выглядит следующим образом: ювелирные издания упали в цене на 17 процентов, монеты и слитки – на 5 процентов, а в торгуемых на бирже фондах (Exchange-Traded Fund или ETF) отток сократился на 66 процентов. Но есть и региональные различия – если на Западе спрос на слитки, монеты и ETF снизился, то на Востоке он остается на прежнем уровне.
В целом же устойчивость спроса сохраняется, и на 1 августа 2024 года цена на золото пробила психологический потолок в 2.500 долларов за тройскую унцию. Причины этого налицо и в комментариях не нуждаются - геополитическая напряженность, предстоящие президентские выборы в США, вероятность обострения отношений Вашингтона и Пекина и ближневосточная эскалация на треке Израиль-Иран. Ну а далее идут экономические причины - неуверенность Федеральной резервной системы США в устойчивости темпов снижения инфляции, а значит, и в возможности снижения ключевой ставки, процесс дедолларизации, в том числе в Африке, а также мягкий, но достаточно уверенный переход Центробанков Китая, Ирана и России к цифровым валютам как ответ на санкции в сфере финансовых операций.
Интерес здесь представляет, прежде всего, африканский фактор, где стабилизация местных политических систем приводит к стабильности их валютных рынков, которая достигается за счет закупки золота на внебиржевом рынке (Over The Counter), возврата золота из-за границы, где оно находилось на хранении, введения новых собственных валют, обеспеченных золотом, реализации программ закупок золота на внутреннем рынке и введения ограничений на использование долларов.
В совокупности все эти факторы стимулируют рост стоимости драгоценного металла, цена на который, как и прогнозировалось в начале 2024 года, может приблизиться к отметке 3.000 долларов и выше за тройскую унцию. Ценовой спад следует ожидать только в случае стабилизации мировой политики и экономики – вероятность, не рассматриваемая сегодня экспертами даже теоретически.
Следовательно, можно утверждать с высокой степенью вероятности, что в обозримом будущем золото будет оставаться долгосрочной инвестицией, способной не только обеспечить рост благосостояния своего владельца, но и служить элементом, стабилизирующим его финансы.