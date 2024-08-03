Эльнур Мамедов, отдел экономики 09:41

Сегодня золото – это, прежде всего, богатство и резерв, который при необходимости всегда можно использовать. Учитывая специфику оборота этого драгоценного металла, вкладывать в золото все свободные деньги, конечно же, не стоит. Но и полностью отказываться от этой идеи тоже не слишком дальновидно. Особенно в последнее время, когда мы видим стабильный и динамичный рост цен на золото – с 1.560,6 доллара за унцию в 2020 году до 2.420,2 доллара сейчас. Учитывая, что окружающий нас мир вошел в период экономической нестабильности, масштабы кризисных явлений, к сожалению, будут только нарастать. А кризисы, как известно, всегда способствовали росту цен на драгоценные металлы и, прежде всего, на золото. Не случайно после экономического кризиса 2008 года развитые страны вообще перестали его продавать, а Россия, Индия, Китай, Турция и Азербайджан сумели с тех пор в разы увеличить свои золотые резервы. На международном рынке существует неписаное правило – тем, у кого есть золото, продавать его без веских причин не следует, а тем, у кого нет, стоит задуматься о его приобретении. Но при этом не стоит забывать, что золото – это, прежде всего, рыночный товар, цена на который меняется под воздействием множества факторов. Значительная часть из них носит фундаментальный характер, хотя существуют также факторы геополитического и спекулятивного характера.

Так, по данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council или WGC), во втором квартале 2024 года совокупный спрос на драгоценный металл снизился на 6 процентов. При этом сообщается, что на фоне высоких цен на золото Центробанки почти на 40 процентов сократили его покупку. Довольно странная тенденция на фоне сообщений о растущих ценах на золото, не так ли? Действительно, если обратить внимание на детали приведенной статистики, то оказывается, что в них не учтены сделки на внебиржевом рынке (Over The Counter или OTC). А значит, мягко выражаясь, они не слишком объективны. А если учесть его объемы, то выяснится, что внебиржевой рынок абсорбировал около трети всего предложения золота. То есть при спросе в 929 тонн через ОТС прошло всего 329 тонн драгоценного металла. Высокие цены на золото действительно вызвали некоторое снижение инвестиционного спроса со стороны частных инвестиционных фондов и физических лиц. Судя по данным WGC, сегодня глобальная динамика спроса на золото выглядит следующим образом: ювелирные издания упали в цене на 17 процентов, монеты и слитки – на 5 процентов, а в торгуемых на бирже фондах (Exchange-Traded Fund или ETF) отток сократился на 66 процентов. Но есть и региональные различия – если на Западе спрос на слитки, монеты и ETF снизился, то на Востоке он остается на прежнем уровне.