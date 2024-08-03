США предупреждают о масштабной атаке Ирана на Израиль в ближайшие сутки

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне созвал селекторное совещание с главами МИД стран — союзниц по G7 с целью скоординировать действия и попытаться оказать дипломатическое давление на Иран и ливанскую группировку «Хезболла», чтобы свести к минимуму их ответ на гибель лидера ХАМАС Исмаила Хании, ответственность за которую Тегеран и движение возложили на Израиль. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением.

В G7, помимо США, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.

По словам Блинкена, США считают, что атака произойдет в течение 24–48 часов, то есть в понедельник, 5 августа, говорят собеседники издания. Вашингтон не знает точного времени удара и какую он примет форму, отметил госсекретарь, подчеркнув, что ограничение последствий этих ударов — лучший шанс предотвратить тотальную войну.

Блинкен рассказал, что США прилагают усилия, чтобы максимально ограничить атаки и сдержать ответ Израиля на них, сообщают источники Axios. Он заявил, что увеличение численности американских сил в регионе преследует исключительно оборонительные цели. Блинкен попросил партнеров по «Большой семерке» оказать дипломатическое давление на Иран, «Хезболлу» и Израиль.

Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика после гибели Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. По разным данным, он погиб в результате прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства, заложенного заранее. Иран, «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответить. Израильская сторона не подтверждала свою причастность. До этого израильские военные сообщали об убийстве одного из командиров «Хезболлы» — Фуада Шукра, которого в Армии обороны Израиля назвали ответственным за атаку 27 июля по району Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которой погибли 12 детей, находившихся на футбольном поле. «Хезболла» отрицала причастность к этому.

США и Израиль ожидают ответного удара со стороны Ирана и «Хезболлы» 5 августа, писал Axios. По данным Sky News Arabia, Иран может нанести удар по Израилю 12 или 13 августа — на эти даты приходится национальный день скорби еврейского народа Тиша-бе-Ав (Девятое Ава), когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы, а также произошло несколько других трагических событий в истории евреев. На этом фоне США направили на Ближний Восток авианосную ударную группу, дополнительные крейсеры и эсминцы. Израильские чиновники заявили Axios, что в Израиль 5 августа, как ожидается, прибудет глава Центрального командования Вооруженными силами США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла, чтобы завершить подготовительную работу с израильскими силами обороны в преддверии возможного нападения со стороны Ирана.