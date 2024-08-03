Второму пациенту успешно имплантировали чип Neuralink

«Я не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо... Здесь много сигналов, много электродов. Все работает очень хорошо», — рассказал Маск, которого цитирует Reuters.

У второго пациента, так же, как и у первого, была травма спинного мозга, уточнил основатель Neuralink. По его словам, 400 электродов имплантата у второго пациента работают исправно, при том, что всего в устройстве более 1 тыс. электродов.

Маск не сказал, когда Neuralink провела операцию второму пациенту, но добавил, что планируется предоставить имплантаты еще восьми пациентам в текущем году.

Устройство, разрабатываемое Neuralink, представляет собой чип с электродами размером с небольшую монету, который крепится к черепу, от него к мозгу идут нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1,5 тыс. электродов, каждый из них в четыре раза тоньше человеческого волоса.

Первым пациентом, которому вживили нейрочип, стал 30-летний Нолан Арбо. Он парализован ниже плеч после произошедшего восемь лет назад несчастного случая, когда он ударился головой при прыжке в воду. Операция по вживлению ему чипа прошла в конце января 2024 года.

В середине февраля Маск сообщил, что Арбо полностью восстановился после операции и смог управлять компьютерной мышью силой мысли. Участник эксперимента рассказал, что использует чип для отправки сообщений в интернете, ответов на электронные письма, чтения комиксов и чтобы заходить на сайт, с помощью которого он учит японский язык. По словам Арбо, имплантация чипа позволила ему «воссоединиться» с миром, друзьями и семьей, улучшить качество жизни и стать более независимым.