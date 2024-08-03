Второму пациенту успешно имплантировали чип Neuralink
Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что его компания Neuralink успешно имплантировала второму пациенту чип, который позволяет парализованным людям самостоятельно пользоваться цифровыми устройствами.
«Я не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо... Здесь много сигналов, много электродов. Все работает очень хорошо», — рассказал Маск, которого цитирует Reuters.
У второго пациента, так же, как и у первого, была травма спинного мозга, уточнил основатель Neuralink. По его словам, 400 электродов имплантата у второго пациента работают исправно, при том, что всего в устройстве более 1 тыс. электродов.
Маск не сказал, когда Neuralink провела операцию второму пациенту, но добавил, что планируется предоставить имплантаты еще восьми пациентам в текущем году.
Устройство, разрабатываемое Neuralink, представляет собой чип с электродами размером с небольшую монету, который крепится к черепу, от него к мозгу идут нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1,5 тыс. электродов, каждый из них в четыре раза тоньше человеческого волоса.
Первым пациентом, которому вживили нейрочип, стал 30-летний Нолан Арбо. Он парализован ниже плеч после произошедшего восемь лет назад несчастного случая, когда он ударился головой при прыжке в воду. Операция по вживлению ему чипа прошла в конце января 2024 года.
В середине февраля Маск сообщил, что Арбо полностью восстановился после операции и смог управлять компьютерной мышью силой мысли. Участник эксперимента рассказал, что использует чип для отправки сообщений в интернете, ответов на электронные письма, чтения комиксов и чтобы заходить на сайт, с помощью которого он учит японский язык. По словам Арбо, имплантация чипа позволила ему «воссоединиться» с миром, друзьями и семьей, улучшить качество жизни и стать более независимым.