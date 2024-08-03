Нефть резко падает

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $76 за баррель впервые с 9 января, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:01 по бакинскому времени, цена барреля Brent снижалась на 1,18%, до $75,9. К 10:05 фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне $75,82 (-1,91%).

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре терял 1,3%, опускаясь до $72,69 за баррель.