Зеленский: Запад боится сбивать
Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение по поводу причин, по которым сопредельные государства опасаются сбивать российские ракеты. Об этом сообщают украинские СМИ.
Зеленский уверен, что партнеры Киева «боятся излишней эскалации».
«Мы должны работать над технической возможностью, чтобы было применение боевой авиации со стороны соседних стран против ракет, которые бьют по Украине. Прежде всего, стран альянса (НАТО - прим. ред.)», - заявил президент Украины.
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