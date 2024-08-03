«Черный понедельник»: обвал азиатских фондовых рынков

Во время торгов на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона произошел обвал фондовых индексов. Японский TOPIX упал на 10,6%, это максимальное падение с 1987 года, пишет Bloomberg.

Индекс Nikkei закрылся снижением на 13.4%. Тайваньская биржа Taiex рухнула на 8,4%, корейский индекс Kospi — на 8%.

Азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific сократился на 4,9%, приблизившись к худшему за все время показателю, который был зафиксирован в начале пандемии в 2020 году.

Как передает Bloomberg, четверть потерь индекса пришлась на технологические компании TSMC, Samsung Electronics, Toyota Motor и Mitsubishi UFJ Financial Group.

Среди азиатских индексов лучшие показатели у индийского Nifty, снижение которого составило 2%, и китайского CSI 300, который снизился на 1%.

Торги на биржах Kospi и TOPIX приостановлены. На фоне падения азиатских фондовых индексов снизились Dow Jones Industrial Average (-1,5%) и Nasdaq (-2,4%). На этом фоне наблюдается и падение рынка криптовалют. Стоимость биткоина снизилась на 18%, упав ниже $50 тыс. Цена Ethereum опустилась до $2,1 тыс.

Bloomberg отмечает, что причиной падения стала глобальная распродажа акций, которая началась 2 августа. Спровоцировать ее, отмечает агентство, могли усиление военной напряженности на Ближнем Востоке и публикация данных по уровню занятости в США, которые оказались ниже прогнозов.