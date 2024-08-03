Товарищ Ким вооружает пограничников новыми ракетными системами

Какие именно ракеты будут запускаться с установок, не уточняется.

В Пхеньяне состоялась торжественная церемония передачи пограничным передовым частям 250 пусковых установок для новых баллистических ракет, в ней принял участие лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Перед церемонией Ким Чен Ын осмотрел пусковые установки, которые «вводятся в строй в качестве нового ключевого наступательного оружия вооруженных сил КНДР», и затем отдал приказ передать их погранвойскам.

Ким Чен Ын назвал новую технику «еще одной ступенькой для придания огромной жизненной силы названию КНДР и национальному флагу, резкого повышения национального престижа КНДР, которая будет демонстрировать мощь в качестве мощного меча для защиты национального суверенитета и обеспечения мира».