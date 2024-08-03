Баку – единственный шанс для спасения
Генеральный секретарь Содружества наций Патрисия Скотленд заявила, что глобальная климатическая конференция COP29, которая состоится в ноябре этого года, может стать «единственным шансом спасти планету».
«Климатические переговоры COP29 в Баку — это единственный шанс для мира преодолеть пробелы в действиях и финансировании в области климата, что имеет решающее значение для «восстановления доверия» между странами и защиты жизней и средств к существованию», — предупредила она.
В интервью изданию PTI Скотленд заявила, что важно иметь производителей ископаемого топлива в качестве союзников в борьбе с изменением климата.
«Мы приближаемся к обрыву, критическому пределу в 1,5 градуса по Цельсию. Фактически некоторые из наших ученых говорят, что мы уже там. Наш дом, наша планета, буквально горит. Вместо того чтобы действовать, мы видим, как увеличиваются разрывы в выбросах, финансах и правосудии. Наш долг — сократить эти разрывы, и COP29 — наш единственный шанс. Глобальное потепление происходит с невероятной скоростью», — заявила Скотленд.
Она отметила, что богатые страны обещали предоставить 100 миллиардов долларов США в 2009 году: «Это всего лишь капля в море, но мы все еще ее не получили».
Как пишет Business Standard, богатые страны, исторически ответственные за климатический кризис, в 2009 году пообещали мобилизовать 100 миллиардов долларов США в год к 2020 году, чтобы помочь развивающимся странам справиться с изменением климата. Однако эта цель не была полностью достигнута, поскольку большая часть финансовой помощи была предоставлена в виде займов по рыночным ставкам, что увеличило долговое бремя бедных и уязвимых стран. Теперь этим странам требуются триллионы для эффективной борьбы с климатическим кризисом.
По данным ООН, к 2030 году для достижения целевых показателей, установленных развивающимися странами в их национальных климатических планах (определяемые на национальном уровне вклады или ОНУВ), потребуется от 5,8 до 11,5 трлн долларов США.
Финансовая поддержка для помощи странам со средним уровнем дохода и бедным странам в борьбе с изменением климата станет центральной темой климатической конференции ООН в Баку, где мир достигнет крайнего срока для согласования Новой коллективной количественной цели (NCQG) — новой суммы, которую развитые страны должны мобилизовывать каждый год, начиная с 2025 года, для поддержки мер по борьбе с изменением климата в развивающихся странах.
Однако достичь консенсуса будет непросто, учитывая «разочаровывающий прогресс», достигнутый по этому вопросу на прошедших в середине года в германском Бонне климатических переговорах ООН.
Скотленд заявила, что выполнение NCQG «восстановит доверие» и окажет поддержку развивающимся странам в защите жизней, средств к существованию и экосистем.
На вопрос об ожиданиях от принимающей стороны COP29 — Азербайджана, страны-крупного производителя ископаемого топлива, она ответила: «Хорошо, что они находятся в центре внимания».
Генеральный секретарь Содружества заявила, что важно иметь производителей ископаемого топлива в качестве союзников в борьбе с изменением климата.
«Мы должны работать вместе. Речь идет не о них или о нас — речь идет обо всех нас. Без глобального решения у нас вообще нет решения. Развитые страны и крупные производители должны серьезно заняться этим разговором, поскольку COP29 должна предоставить доступное климатическое финансирование, чтобы развивающиеся страны могли адаптироваться и повысить устойчивость», — сказала она PTI.
По словам Скотленд, очень высоки ожидания относительно того, что Азербайджан сможет сбалансировать свою роль крупного производителя ископаемого топлива с глобальной потребностью в устойчивой энергетике.
«Мы надеемся, что Азербайджан воспользуется своим лидерством для продвижения полезных и практических дискуссий по снижению зависимости от ископаемого топлива», — добавила она.
Скотленд заявила, что Содружество использовало искусственный интеллект и геопространственные данные для ускорения процесса обеспечения климатического финансирования. Обычно требуются годы, чтобы одобрить заявку и выплатить средства. Однако, используя эти технологии, Содружество сумело обеспечить 5,7 миллиона долларов США для Фиджи.
Генеральный секретарь Содружества рассказала, что этот подход также способствовал успешному рассмотрению заявки на получение 63 миллионов долларов США в регионе Замбези в Намибии.