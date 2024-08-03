Баку – единственный шанс для спасения

Отдел информации 10:59

Генеральный секретарь Содружества наций Патрисия Скотленд заявила, что глобальная климатическая конференция COP29, которая состоится в ноябре этого года, может стать «единственным шансом спасти планету». «Климатические переговоры COP29 в Баку — это единственный шанс для мира преодолеть пробелы в действиях и финансировании в области климата, что имеет решающее значение для «восстановления доверия» между странами и защиты жизней и средств к существованию», — предупредила она. В интервью изданию PTI Скотленд заявила, что важно иметь производителей ископаемого топлива в качестве союзников в борьбе с изменением климата. «Мы приближаемся к обрыву, критическому пределу в 1,5 градуса по Цельсию. Фактически некоторые из наших ученых говорят, что мы уже там. Наш дом, наша планета, буквально горит. Вместо того чтобы действовать, мы видим, как увеличиваются разрывы в выбросах, финансах и правосудии. Наш долг — сократить эти разрывы, и COP29 — наш единственный шанс. Глобальное потепление происходит с невероятной скоростью», — заявила Скотленд.

Она отметила, что богатые страны обещали предоставить 100 миллиардов долларов США в 2009 году: «Это всего лишь капля в море, но мы все еще ее не получили». Как пишет Business Standard, богатые страны, исторически ответственные за климатический кризис, в 2009 году пообещали мобилизовать 100 миллиардов долларов США в год к 2020 году, чтобы помочь развивающимся странам справиться с изменением климата. Однако эта цель не была полностью достигнута, поскольку большая часть финансовой помощи была предоставлена в виде займов по рыночным ставкам, что увеличило долговое бремя бедных и уязвимых стран. Теперь этим странам требуются триллионы для эффективной борьбы с климатическим кризисом. По данным ООН, к 2030 году для достижения целевых показателей, установленных развивающимися странами в их национальных климатических планах (определяемые на национальном уровне вклады или ОНУВ), потребуется от 5,8 до 11,5 трлн долларов США. Финансовая поддержка для помощи странам со средним уровнем дохода и бедным странам в борьбе с изменением климата станет центральной темой климатической конференции ООН в Баку, где мир достигнет крайнего срока для согласования Новой коллективной количественной цели (NCQG) — новой суммы, которую развитые страны должны мобилизовывать каждый год, начиная с 2025 года, для поддержки мер по борьбе с изменением климата в развивающихся странах.