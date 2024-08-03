Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы: возможные соперники «Карабаха» в раунде плей-офф

Сегодня в 14:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне начнется жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Чемпион Азербайджана «Карабах» здесь будет среди «несеяных». Команда Гурбана Гурбанова, если пройдет в 3-м квалификационном раунде болгарский «Лудогорец», может встретиться в раунде плей-офф со следующими командами:

«Динамо» (Загреб, Хорватия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Янг Бойз» (Швейцария), а также победители пар «Мальме» (Швеция) – ПАОК (Греция), «Мидтьюлланд» (Дания) – «Ференцварош» (Венгрия).

«Карабах» сыграет с «Лудогорецом» 6-го и 13-го августа. Игры раунда плей-офф состоятся 20/21 и 27/28 августа.

А в 15:00 начнется жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Если «Карабах» не пройдет «Лудогорец», то отправится в раунд плей-офф второго по значимости еврокубка. Тут следующие возможные соперники: «Бешикташ» (Турция), победители пар «Динамо» (Минск, Беларусь) – «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Петрокуб» (Молдова) – «Нью Сейнтс» (Уэльс), а также проигравший в паре «Ягеллония» (Польша) – «Буде Глимт» (Норвегия).