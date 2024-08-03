Бакинский суд по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева расследует дело уже больше полугода. На заседании, прошедшем 2 августа, гособвинитель потребовал пожизненного заключения для Азера Сариджанова, 20 лет для Рашада Ахмедова и Сабухи Ширинова, 19 лет для Эльшада Аскерова и 5 лет для Эмина Алиярова.

«Моя вера в то, что этот процесс будет расследован объективно и к главным виновникам потребуют объективного наказания, пошатнулась», — заявил депутат.

«Странно давать такую оценку акту, совершенному организованной террористической группой, сформированной в нашей стране спецслужбами иностранного государства против государственного и общественного деятеля. Более того, гособвинитель, игнорируя веские доказательства, представленные нами в суде в качестве потерпевшей, потребовал 20 лет лишения свободы для непосредственного исполнителя, а также, не нуждаясь в комплексном рассмотрении моей жалобы. Следственным органом и судом полностью доказано, что это преступное событие не только связано со мной лично, но и было запланировано непосредственно в качестве угрозы нашему государству. Это подчеркнул даже президент страны, отвечая на вопросы иностранных экспертов и журналистов на глобальном медиафоруме, проходившем в Шуше в прошлом году», - сказал он.

Парламентарий отметил, что его абсолютно не волнует материальная компенсация.

«Если вы обратите внимание, то увидите, что хотя мне был причинен серьезный материальный и моральный ущерб, я не подавал в суд иск о финансовой компенсации. В личном смысле я не испытываю никакой обиды на виновных. Однако интересы азербайджанского государства считаю высшей ценностью своей жизни и придаю большое значение подтексту этого преступления. За всю свою политическую карьеру у меня никогда не было личного врага или вражды с кем-либо на личной почве. Однако каждый армянский сепаратист, который занимается провокацией против государства, совершает террористические акты и убивает наших граждан, а также тех, кто выполняет задания спецслужб Ирана или другой страны под прикрытием религии, являются нашими национальными врагами в целом. Преступление было совершено не только против гражданина Азербайджана, но и против государства. Против члена парламента, лидера политической партии, который решительно защищал свои интересы и свою научную мысль, сопротивлялся невежеству. Пусть никто не сомневается, что мы продолжим борьбу с провокациями и преступлениями подобных элементов во имя нашей родины, государства и нации», — сказал Мустафа.