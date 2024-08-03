В Германии призывают направить самолеты на помощь Израилю

Находящийся в оппозиции в Германии Христианско-демократический союз призвал правительство ФРГ присоединиться к коалиции, создаваемой США для защиты Израиля, сообщает Der Spiegel.

Издание цитирует депутата германского парламента Родериха Кизеветтера, полковника Бундесвера в отставке. Он предлагает обеспечивать дозаправку самолетов, а также использовать самолеты Eurofighter Люфтваффе для перехвата иранских беспилотников.

Издание также отмечает, что США наращивают свое присутствие в ближневосточном регионе с целью предотвращения удара по Израилю, обещанного после ликвидации лидера ХАМАС Исмаила Хании. Западная разведка полагает, что этот удар будет более серьезным, чем тот, что нанесли иранцы 13 апреля.

Правительство Германии, состоящее из левых и левоцентристских партий, выступает за использование дипломатических методов решения проблемы. Министр обороны Борис Писториус заявил, что не получал от израильской стороны просьб о военной помощи, добавив, что не может себе представить направление германских солдат в регион.