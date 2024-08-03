Хаос в Британии продолжается: протестующие напали на отель для мигрантов

Участники антимигрантских протестов в Великобритании напали на отель Inn Express в городе Тэмворте. Протестующие разбили окна и бросили туда три бутылки с зажигательной смесью. На стене здания появилась надпись «Убирайтесь из Англии».

Как передает Daily Mail, в беспорядках участвовало несколько сотен человек. Протестующие также запускали фейерверки и нападали на полицейских. Правоохранительные органы Тэмворта сообщили о пресечении беспорядков и пообещали выявить всех виновных.

Вчера, 4 июля, участники беспорядков попытались поджечь отель Holiday Inn в городе Ротереме. Там также проживают мигранты, пишет The Independent.

Британское правительство заявило, что в понедельник состоится экстренное заседание комитета по реагированию на чрезвычайную ситуацию (COBRA) после того, как более 150 человек были арестованы в результате насильственных беспорядков в больших и малых городах Великобритании на выходных, сообщает BBC.

Это произошло после того, как премьер Кир Стармер осудил нападение на отель, где проживали искатели убежища в Ротерхэме, и пообещал, что те, кто участвовал в беспорядках, столкнутся с "полной силой закона".