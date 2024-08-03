Российская разведка о планах США изолировать Россию в спорте
Власти США готовят публикации о выявлении допинга у российских спортсменов, сообщила российская Служба внешней разведки (СВР).
«Готовится серия «громких расследовательских публикаций» о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений. В фокусе внимания — дисциплины, в которых наша страна является глобально признанным лидером», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
По версии российской службы, «наиболее мощный удар» готовится по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию. СВР пишет, что «курируют проект» экс-руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.
В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, без исполнения гимна и демонстрации флага страны. Также по решению МОК на Олимпиаде запрещена демонстрация официальной символики России и Беларуси, использование символа Z, любой военной символики и цветов георгиевской ленты.