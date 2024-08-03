Как будущей маме перенести жару: советы врача

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Акушер-гинеколог НИИ акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения Гюльназ Расулова рассказывает, как в жару перенести период беременности, на что следует обратить внимание беременным, какие неудобства вызывают жаркие погодные условия и о многом другом. - Летний сезон имеет целый ряд преимуществ, особенно для беременных. В этот период количество солнечных дней увеличивается, что во время беременности положительно влияет на здоровье и хорошее настроение. Беременность – уникальный и ценный период в жизни женщины. В этот период женщины с тревогой наблюдают за изменениями в своем организме и каждое положительное состояние воспринимают как «добрый знак» для будущего малыша. Солнечный свет является естественным и лучшим источником витамина D. Этот витамин чрезвычайно важен для беременных женщин. С потеплением погоды и увеличением количества солнечных дней в организме синтезируется больше витамина D, что положительно влияет на здоровье будущего ребенка и матери. Помимо того, потепление погоды дает возможность провести время на свежем воздухе или проводить простые физические упражнения. Физическая активность во время беременности улучшает кровообращение, укрепляет мышцы и положительно влияет на общее состояние здоровья. Также прогулки на природе и солнечный свет положительно влияют на настроение будущей матери, улучшают качество сна и снижают риск возникновения депрессии. - Какие неудобства вызывают жаркие погодные условия для беременных? - Повышение температуры воздуха оказывает положительное воздействие на беременных женщин. Однако в этом сезоне года есть свои специфические риски. Поэтому летом беременным женщинам важно быть особо внимательными. Так, ввиду изменений уровня гормонов и функций организма во время беременности женщины более чувствительны к изменениям окружающей среды. В этих условиях их здоровье и качество повседневной жизни могут претерпеть некоторые изменения. Повышение уровня жары и влажности представляет определенный риск для беременных женщин. Жаркие погодные условия приводят к чрезмерному потоотделению, в результате чего есть вероятность возникновения нарушений водно-электролитного баланса. В тяжелых случаях это может привести к обезвоживанию и даже открывает путь к сердечно-сосудистым проблемам. Учитывая, что организму беременной женщины требуется больше воды, чем обычно, очень важен достаточный прием жидкости, особенно в летние месяцы. При этом не следует забывать вред, наносимый коже солнечными лучами и воздействием ультрафиолетового излучения. Беременным женщинам рекомендуется использовать соответствующие солнцезащитные кремы для защиты кожи и по возможности избегать прямых солнечных лучей в самые жаркие часы дня. В летние месяцы многие желают разнообразить рацион. В этот сезон года продаваемые на улице опасные продукты питания, такие как «фаст-фуд» и мороженое, являются основными причинами пищевых отравлений. В летнюю жару необходимо учитывать возможность более быстрой порчи продуктов. Естественно, это должны учитывать беременные, поскольку в случае возможного отравления они могут пострадать больше.

- Доктор, можно ли путешествовать во время беременности? - Во время беременности путешествие в летние месяцы может быть интересным и приятным. Однако следует соблюдать некоторые важные правила. Прежде всего, очень важно проконсультироваться с врачом, поскольку именно он даст вам лучший совет относительно реализации ваших планов путешествий. Разные недели беременности сопряжены с различными рисками. Наиболее безопасный период для путешествий обычно приходится на второй триместр беременности, то есть на 14–28-ю недели. Обычно в этот период женщина чувствует себя более энергичной и расслабленной. Во время путешествия рекомендуется носить удобную и свободную одежду. Это защитит вас от жары, а также обеспечит комфорт вашему телу. Будьте внимательны при выборе обуви: удобная обувь снизит усталость ног. При поездке также очень важно обращать внимание на интервалы передвижения. Во время беременности нежелательно длительное сидячее положение. Короткие прогулки помогут стимулировать кровообращение. Беременность - это время, когда при правильном планировании и соблюдении необходимых мер предосторожности можно путешествовать. - Можно ли беременным купаться в море и бассейне? - Согласно современным медицинским исследованиям, плавание полезно беременным женщинам, если нет серьезных противопоказаний. Плавание также может улучшить физическую форму и выносливость организма во время родов. При принятии решения о целесообразности купания в море следует учитывать несколько важных аспектов. Купаясь в море, нельзя игнорировать высоту волн. Сильные волны увеличивают риск падения или травмы. Также на пляже следует пользоваться солнцезащитными кремами, поскольку во время беременности кожа становится более чувствительной. Обычно плавание в бассейне считается более безопасным. Так, вода в бассейне обычно чистая и многократно фильтруется, что снижает риск заражения. Кроме того, отсутствие волн в бассейне является более удобным и оптимальным вариантом для беременных. В целом плавание — это отличный вид упражнений для укрепления мышц и снятия стресса. Однако следует также учитывать уровень хлора в бассейнах. Слишком высокий уровень хлора может вызвать такие проблемы, как раздражение кожи и жжение в глазах. Поэтому важно проверять и принимать во внимание уровень хлора.