Как будущей маме перенести жару: советы врача
Акушер-гинеколог НИИ акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения Гюльназ Расулова рассказывает, как в жару перенести период беременности, на что следует обратить внимание беременным, какие неудобства вызывают жаркие погодные условия и о многом другом.
- Летний сезон имеет целый ряд преимуществ, особенно для беременных. В этот период количество солнечных дней увеличивается, что во время беременности положительно влияет на здоровье и хорошее настроение. Беременность – уникальный и ценный период в жизни женщины. В этот период женщины с тревогой наблюдают за изменениями в своем организме и каждое положительное состояние воспринимают как «добрый знак» для будущего малыша. Солнечный свет является естественным и лучшим источником витамина D. Этот витамин чрезвычайно важен для беременных женщин. С потеплением погоды и увеличением количества солнечных дней в организме синтезируется больше витамина D, что положительно влияет на здоровье будущего ребенка и матери.
Помимо того, потепление погоды дает возможность провести время на свежем воздухе или проводить простые физические упражнения. Физическая активность во время беременности улучшает кровообращение, укрепляет мышцы и положительно влияет на общее состояние здоровья. Также прогулки на природе и солнечный свет положительно влияют на настроение будущей матери, улучшают качество сна и снижают риск возникновения депрессии.
- Какие неудобства вызывают жаркие погодные условия для беременных?
- Повышение температуры воздуха оказывает положительное воздействие на беременных женщин. Однако в этом сезоне года есть свои специфические риски. Поэтому летом беременным женщинам важно быть особо внимательными. Так, ввиду изменений уровня гормонов и функций организма во время беременности женщины более чувствительны к изменениям окружающей среды. В этих условиях их здоровье и качество повседневной жизни могут претерпеть некоторые изменения. Повышение уровня жары и влажности представляет определенный риск для беременных женщин.
Жаркие погодные условия приводят к чрезмерному потоотделению, в результате чего есть вероятность возникновения нарушений водно-электролитного баланса. В тяжелых случаях это может привести к обезвоживанию и даже открывает путь к сердечно-сосудистым проблемам. Учитывая, что организму беременной женщины требуется больше воды, чем обычно, очень важен достаточный прием жидкости, особенно в летние месяцы.
При этом не следует забывать вред, наносимый коже солнечными лучами и воздействием ультрафиолетового излучения. Беременным женщинам рекомендуется использовать соответствующие солнцезащитные кремы для защиты кожи и по возможности избегать прямых солнечных лучей в самые жаркие часы дня.
В летние месяцы многие желают разнообразить рацион. В этот сезон года продаваемые на улице опасные продукты питания, такие как «фаст-фуд» и мороженое, являются основными причинами пищевых отравлений. В летнюю жару необходимо учитывать возможность более быстрой порчи продуктов. Естественно, это должны учитывать беременные, поскольку в случае возможного отравления они могут пострадать больше.
- Доктор, можно ли путешествовать во время беременности?
- Во время беременности путешествие в летние месяцы может быть интересным и приятным. Однако следует соблюдать некоторые важные правила.
Прежде всего, очень важно проконсультироваться с врачом, поскольку именно он даст вам лучший совет относительно реализации ваших планов путешествий. Разные недели беременности сопряжены с различными рисками. Наиболее безопасный период для путешествий обычно приходится на второй триместр беременности, то есть на 14–28-ю недели. Обычно в этот период женщина чувствует себя более энергичной и расслабленной. Во время путешествия рекомендуется носить удобную и свободную одежду. Это защитит вас от жары, а также обеспечит комфорт вашему телу. Будьте внимательны при выборе обуви: удобная обувь снизит усталость ног. При поездке также очень важно обращать внимание на интервалы передвижения. Во время беременности нежелательно длительное сидячее положение. Короткие прогулки помогут стимулировать кровообращение. Беременность - это время, когда при правильном планировании и соблюдении необходимых мер предосторожности можно путешествовать.
- Можно ли беременным купаться в море и бассейне?
- Согласно современным медицинским исследованиям, плавание полезно беременным женщинам, если нет серьезных противопоказаний. Плавание также может улучшить физическую форму и выносливость организма во время родов. При принятии решения о целесообразности купания в море следует учитывать несколько важных аспектов. Купаясь в море, нельзя игнорировать высоту волн. Сильные волны увеличивают риск падения или травмы. Также на пляже следует пользоваться солнцезащитными кремами, поскольку во время беременности кожа становится более чувствительной.
Обычно плавание в бассейне считается более безопасным. Так, вода в бассейне обычно чистая и многократно фильтруется, что снижает риск заражения. Кроме того, отсутствие волн в бассейне является более удобным и оптимальным вариантом для беременных. В целом плавание — это отличный вид упражнений для укрепления мышц и снятия стресса. Однако следует также учитывать уровень хлора в бассейнах. Слишком высокий уровень хлора может вызвать такие проблемы, как раздражение кожи и жжение в глазах. Поэтому важно проверять и принимать во внимание уровень хлора.
- Какой должна быть первая помощь, если у беременной женщины случился тепловой или солнечный удар?
- Тепловой и солнечный удар – серьезные патологические состояния, характеризующиеся резким повышением температуры тела. Тепловой удар возникает в результате повышения температуры внешней среды и отсутствия достаточного потребления жидкости. Типичные симптомы включают головную боль, головокружение, тошноту и усталость. В то же время солнечный удар возникает в результате длительного воздействия прямых солнечных лучей и вызывает нарушение механизмов самоохлаждения организма и высокую температуру.
Среди мер оказания первой помощи следует отметить важность перемещения беременной женщины в прохладное и тенистое место, прикладывание компрессов для охлаждения тела, а также обильное питье воды и напитков, богатых электролитами. При солнечном ударе необходимо найти прохладное место для охлаждения кожи головы и облегчения дыхания, а также по возможности обеспечить вентиляцию воздуха. Если в обоих состояниях симптомы сохраняются или ухудшаются, то следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Солнечный и тепловой удар представляет серьезный риск, особенно для беременных женщин. Во избежание или минимизирования последствий таких ситуаций важно принять превентивные меры. Для предотвращения обоих состояний важны достаточное употребление жидкости, солнцезащитная одежда и ограничение физической активности. Знание методов оказания первой помощи и раннее вмешательство играют решающую роль в таких ситуациях. Обеспечение здоровой и безопасной среды для беременных всегда должно быть в приоритете.
- На что следует обратить внимание беременным в летние месяцы?
- Несмотря на то что в жаркие летние дни беременные женщины сталкиваются с определенными трудностями, при правильном подходе они могут воспользоваться преимуществами этого периода. Не рекомендуется выходить на улицу в часы, когда ультрафиолетовое излучение солнца наиболее интенсивно. Поэтому на солнце достаточно провести 10−15 минут. Для того чтобы защитить кожу от повреждений, следует использовать солнцезащитный крем. При повышении температуры погоды организм теряет больше жидкости. Рекомендуется выпивать не менее 8–10 стаканов воды в день и по возможности избегать напитков, содержащих кофеин и сахар. В то же время следует обратить внимание на разнообразие продуктов, чтобы удовлетворить потребности организма в белках, жирах и углеводах. Включите в свой рацион курицу, рыбу, молочные продукты, цельнозерновые продукты и зеленые листовые овощи. Свежие фрукты и овощи богаты витаминами и минералами. Такие фрукты, как арбуз, дыня, вишня и персики, которых летом в изобилии, утоляют жажду и удовлетворяют потребности в витаминах.
Также совершайте ежедневные прогулки на свежем воздухе, легкие физические упражнения и йогу для беременных. Это полезно как для организма, так и для вашего психологического состояния. Для того чтобы ваша кожа «дышала», следует носить удобную и легкую одежду из натуральных материалов.
Период беременности – незабываемый и особенный период времени в жизни женщины. При регулярном наблюдении, здоровом образе жизни и сбалансированном питании можно легко и безопасно провести период беременности в летние месяцы.