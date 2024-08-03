Стамбульская фондовая биржа (Borsa Istanbul) объявила о прекращении торгов на фондовом рынке после того, как основной индекс Borsa Istanbul 100 (BIST 100) снизился на 6,72%, передает Anadolu со ссылкой на сообщение торговой площадки.

Резкое падение вызвано колебаниями на внешних рынках.

Согласно правилам биржи, торги приостанавливаются, когда индекс BIST-100 резко падает на 5-7%. Происходит это, как правило, из-за внешних факторов.

Институт статистики Турции в понедельник огласил данные по инфляции в стране за июль. Она снизилась почти на 10% - с 71,60% до 61,78%. Аналитики ожидали инфляцию по итогам июля на уровне 62,2%, отмечает CNN Türk.