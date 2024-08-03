В результате ударов украинских сил по аэродрому «Морозовск» в Ростовской области России в ночь на субботу, 3 августа, уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34, еще два самолета повреждены, также ликвидирован склад боеприпасов, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в понедельник утром, 5 августа.

ГУР опубликовало данные космической разведки, подтверждающие атаку на аэродром. В частности, уничтожение российского истребителя и повреждение еще двух самолетов такого же типа, вероятно, обломками от детонации. Также полностью уничтожен российский склад авиационного вооружения от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли. Также заметные повреждения получили четыре технических здания и два ангара на авиабазе.

3 августа Генеральный штаб ВСУ сообщал об успешном поражении российского аэродрома «Морозовск» и ряде других целей на территории РФ.