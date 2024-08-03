Вчера Нетаньяху ушел в бункер, а сегодня спецслужбы

Спецслужбы Израиля подготовили бункер для управления страной на случай атаки со стороны Ирана.

Укрытие на несколько сотен человек расположено в районе Иерусалима, сообщает местный портал Walla. Оно включает в себя рабочие кабинеты с жилыми помещениями, центр связи с Министерством обороны, а также защищено от попадания ракет.

Вчера сообщалось, что служба безопасности Израиля Шин Бет (входит в общую службу безопасности - ШАБАК) подготовила подземный бункер в Иерусалиме, где руководство страны может оставаться на длительный период во время войны.