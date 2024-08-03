Турецкая разведка дважды спасала Ханию. И предупредила в Тегеране

Стало известно, что Национальная разведывательная организация Турции (MİT) за последние несколько лет предотвратила два покушения на бывшего лидера ХАМАС Исмаила Ханию в Стамбуле и Дохе, пишут турецкие СМИ со ссылкой на источники в службе безопасности.

В сообщении говорится, что MİT также предупредила Ханию о попытке покушения перед визитом в Иран. Хания и лидер «Хезболлы» Хасан Насралла были приглашены в Иран в рамках одного и того же протокола безопасности, однако последний был затем исключен из списка. Перед визитом в Тегеран MİT предупредила Ханию о мерах предосторожности при использовании мобильной связи и интернета. Турецкие источники безопасности заявили, что весь процесс был тщательно отслежен и обмен информацией с Ираном по инциденту продолжается.