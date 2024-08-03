Трамп нашел повод обвинять Байдена и Харрис

Кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что падение фондовых рынков в США и Азии вызвано некомпетентностью действующих американских властей.

«Фондовые рынки рушатся. А я вам говорил! Камала [Харрис] не имеет ни малейшего понятия [об этом]. А Байден крепко спит. Во всем (в сложившейся ситуации на фондовых рынках) виноваты некомпетентные власти США!» - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

5 августа ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 12,4% по итогам торгов. Этот обвал местные наблюдатели объясняют опасениями относительно возможной рецессии в США, где статистические данные о рынке труда 2 августа оказались ниже ожиданий рынка, а также укреплением иены. Ожидается, что падение на японской бирже усугубит кризисные явления на фондовых рынках в Северной Америке, где еще в четверг началась фиксироваться негативная динамика на фоне слабых статистических данных о ситуации на рынке труда и в производственном секторе.