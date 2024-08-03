США поставят Израилю полутонные бомбы

В то время как Иран и «Хезболла» угрожают возмездием за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании и одного из командиров ливанской организации Фуада Шукра, Соединенные Штаты усиливают поддержку Израиля.

Согласно сообщению израильских СМИ, Вашингтон размещает в регионе военные корабли, истребители и системы обороны. Стало известно, что администрация Байдена сняла ограничения на поставку Израилю полутонных (1000 фунтов) бомб MK-83. Israel Hayom при этом отмечает, что это решение было принято еще до нынешней эскалации.

Что касается более тяжелых бомб МК-84, каждая из которых весит одну тонну, пока нет четких указаний, согласятся ли США на их передачу Израилю.

Israel Hayom цитирует источники в системе безопасности, по словам которых президент США Джо Байден уже был готов передать Израилю эти бомбы, но изменил отношение после видеоролика премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором тот обвинил американскую администрацию в задержке поставок оружия союзнику.