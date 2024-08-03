Контрафактные запчасти поставляли российским самолетам возбуждено уголовное дело
Поставки некачественных авиационных деталей для военно-транспортных самолетов Ил-76 нанесли Министерству обороны России ущерб в 130 млн рублей. Об этом сообщают правоохранительные органы РФ.
Причиной поставок некачественных запчастей стали подделки документов. Во время эксплуатации самолетов был выявлен факт установки контрафактных подшипников. Из-за этого временно прекратились полеты на пяти Ил-76. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.