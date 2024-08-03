Иран готовит убийство Нетаньяху

Член Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Касим Османи выступил с угрозой «ликвидировать» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

«Надеюсь, что будет проведена еще одна операция «Правдивое обещание» (массированный удар иранскими ракетами и беспилотниками по территории Израиля 13 апреля) в качестве кровной мести за Исмаила Ханию. Мы не согласны на меньшее, чем смерть Нетаньяху», - приводит фрагмент его речи во время заседания парламента телеканал IRIB.

По словам Османи, Израиль «настолько обнаглел», что уже «проливает кровь гостя в Тегеране», и Иран выберет подходящий момент, чтобы отомстить за гибель Хании.