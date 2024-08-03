CША сдали Ирану агентов «Моссада»

Как сообщала вчера кувейтская газета «Аль-Джарида», на росте напряженности на Ближнем Востоке американские официальные лица тайно отправились из Анкары в Иран с целью успокоить иранские власти.

Как утверждает издание, тегеранских лидеров предупредили о необходимости избежать большой войны. Во время критической встречи, продолжавшейся два часа, официальные лица заявили, что в случае атаки Ирана на Израиль США встанут на сторону Тель-Авива и поддержат его оборону, подчеркивая, что они не хотят большой войны.

Во время встречи американская делегация в знак доброй воли передала Ирану список из 10 агентов «Моссада», проникших в Иран. «Мы понимаем, что вы атакуете ради престижа. Но не совершайте ничего значительного. Если мы немедленно заключим ядерное соглашение, это будет самым большим ударом для Нетаньяху», - заявила американская делегация иранским официальным лицам.

Как утверждает «Аль-Джарида», американская делегация объяснила, что администрация Байдена стремится провести кардинальные изменения и создать новый региональный баланс, исключающий нынешнего премьер-министра Израиля. Американская делегация также подчеркнула, что пребывание Нетаньяху у власти не способствует глобальной безопасности и миру.