Израиль уничтожает чиновников ХАМАС
Армия обороны Израиля сообщила о том, что 4 августа истребители ВВС ликвидировали Абделя аз-Зарии, члена производственного штаба военного крыла ХАМАС и министра экономики сектора Газа.
Израильские СМИ пишут, что в рамках своей должности аз-Зария сыграл важную роль в организации контроля ХАМАС за ввозом гуманитарных товаров в сектор Газа и рынками. Кроме того, он отвечал за распределение топлива, газа и средств для боевых действий.
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