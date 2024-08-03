Министерство науки и образования Азербайджана объявляет очередную программу стажировки студентов-выпускников «Маарифчи». Регистрация для желающих принять участие в программе, инициированной совместно с Фондом развития образования, открыта 5 августа.

Цель программы – создать возможность студентам и недавним выпускникам получить опыт, повысить свои знания и навыки, применить свои теоретические знания в реальной рабочей среде.

В рамках программы «Маарифчи», которая продлится 3 месяца, отобранные участники пройдут стажировку в различных структурных подразделениях Министерства науки и образования, а также Министерства образования Нахчыванской Автономной Республики. Участники также получат возможность расширить свой нетверкинг и социальные навыки.

Организовать программу планируется в Гяндже и Шемахинском, Сабирабадском, Сальянском, Шамкирском районах.

Для участия в программе могут подать заявку студенты, которые являются гражданами Азербайджана, с последним годом обучения в бакалавриате или магистратуре, а также выпускники, завершившие образование в течение последних 3 лет.

По дополнительным вопросам и предложениям можно отправить электронное письмо на адрес İ[email protected] с заголовком «Образовательная программа для студентов-выпускников».

Подать заявку на участие в программе можно по ссылке: https://app.anket.edu.az/user/29.