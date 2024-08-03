Протесты в Бангладеш: премьер-министр сбежала из страны

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов, которые привели к гибели сотен людей, передает BBC.

В понедельник тысячи людей ворвались внутрь «Ганабхабан», резиденции премьер-министра. На данный момент неясно, кто стоит во главе государства. Как передает BBC, командующий армией общается с лидерами политических партий и в ближайшее время намерен провести пресс-конференцию.

Ранее агентство France Presse со ссылкой на источник, близкий к премьеру, сообщило о том, что премьер и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице страны Дакке и отправились в более безопасное место.

«Премьер и ее сестра покинули дворец «Ганабхабан», чтобы найти более безопасное место... Она хотела записать речь. Но у нее не было возможности сделать это», - приводит агентство слова источника.