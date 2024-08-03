Протесты в Бангладеш: премьер-министр сбежала из страны
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов, которые привели к гибели сотен людей, передает BBC.
В понедельник тысячи людей ворвались внутрь «Ганабхабан», резиденции премьер-министра. На данный момент неясно, кто стоит во главе государства. Как передает BBC, командующий армией общается с лидерами политических партий и в ближайшее время намерен провести пресс-конференцию.
Ранее агентство France Presse со ссылкой на источник, близкий к премьеру, сообщило о том, что премьер и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице страны Дакке и отправились в более безопасное место.
«Премьер и ее сестра покинули дворец «Ганабхабан», чтобы найти более безопасное место... Она хотела записать речь. Но у нее не было возможности сделать это», - приводит агентство слова источника.
В воскресенье по меньшей мере 90 человек погибли в столкновениях между полицией и участниками акций протеста, которые требовали отставки Шейх Хасины.
Среди погибших — 13 полицейских. Они были убиты в ходе нападения на полицейский участок в городе Сираджгандж в 100 км к северу от столицы страны Дакки.
Студенческие протесты с требованием отменить систему квот на работу в госслужбе начались в июле. За это время погибло более 280 человек. В Дакке полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих, а премьер-министр распорядилась отключить мобильный интернет в стране.