Египетский вояж Фидана

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси принял в городе Алемейн главу МИД Турции Хакана Фидана. В ходе встречи обсуждались региональные и глобальные вопросы, включая ситуацию в Газе.

Фидан со вчерашнего дня находится с официальным визитом в Египте. Он уже успел посетить порт и пограничный переход Рафах, а также встретился с турецкими сотрудниками Красного Полумесяца. Позже в городе Алемейн глава турецкой дипломатии встретился с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу Гайтем.

В рамках визита Фидан также проведет встречу с министром иностранных дел Египта Бадром Абделлати, назначенным на эту должность в начале июля. После этого состоится совместная пресс-конференция двух министров.