Жеребьевка Лиги конференций: «Сабах» может сыграть с «Челси», «Зиря» – с немцами и французами

Сегодня в 16:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций. Азербайджан представлен двумя клубами – «Зиря» и «Сабахом».

Обеим азербайджанским командам предстоит еще провести матчи 3-го квалификационного раунда, которые пройдут 8 и 15 августа. «Зиря» будет противостоять хорватскому «Осиеку», а «Сабах» - ирландскому «Сент-Патрикс Атлетику». Если наши команды преодолеют 3-й раунд, то сыграют в раунде плей-офф.

При сегодняшней жеребьевке и «Зиря», и «Сабах» будут «несеяными». «Зиря» могут достаться «Хайденхайм 1846» (Германия), «Ланс» (Франция), а также победители пар «Копенгаген» (Дания) – «Баник» (Чехия), «Омония» (Кипр) – «Фехервар» (Венгрия), «Трабзонспор» (Турция) – «Рапид» (Австрия).