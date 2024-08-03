Жеребьевка Лиги конференций: «Сабах» может сыграть с «Челси», «Зиря» – с немцами и французами
Сегодня в 16:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций. Азербайджан представлен двумя клубами – «Зиря» и «Сабахом».
Обеим азербайджанским командам предстоит еще провести матчи 3-го квалификационного раунда, которые пройдут 8 и 15 августа. «Зиря» будет противостоять хорватскому «Осиеку», а «Сабах» - ирландскому «Сент-Патрикс Атлетику». Если наши команды преодолеют 3-й раунд, то сыграют в раунде плей-офф.
При сегодняшней жеребьевке и «Зиря», и «Сабах» будут «несеяными». «Зиря» могут достаться «Хайденхайм 1846» (Германия), «Ланс» (Франция), а также победители пар «Копенгаген» (Дания) – «Баник» (Чехия), «Омония» (Кипр) – «Фехервар» (Венгрия), «Трабзонспор» (Турция) – «Рапид» (Австрия).
«Сабах» же может сыграть с самим лондонским «Челси», а также с победителями пар «Иберия 1999» (Грузия) – «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Млада Болеслав» (Чехия) – «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Ильвес» (Финляндия) – «Юргорден» (Швеция), «Мольде» (Норвегия) – «Серкль Брюгге» (Бельгия).
Матчи раунда плей-офф состоятся 22 и 29 августа.