Россию покинул еще один всемирно известный бренд

Всемирно известный модный бренд Hugo Boss продал бизнес в России. После начала вторжения в Украину бренд свернул основную деятельность в РФ, но продолжил работать на оптовом рынке, сообщает Reuters.

Отмечается, что Hugo Boss продал свой российский бизнес местной компании Stockmann.

«Мы можем подтвердить, что наше российское дочернее предприятие было продано АО Stockmann - компании, принадлежащей одному из давних оптовых партнеров Hugo Boss в стране», - говорится в заявлении Hugo Boss.

Ни одна из сторон не раскрывает финансовых условий сделки, но Россия требует, чтобы иностранные компании продавали активы со скидкой не менее 50%.