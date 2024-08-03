Шойгу прилетел в Иран
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в понедельник прибыл с плановой рабочей поездкой в Иран.
Согласно сообщению аппарата Совета безопасности РФ, в Тегеране он проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Шойгу также примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.
На переговорах будет обсуждаться широкий спектр двустороннего сотрудничества и его укрепление - от сферы безопасности до торгово-экономических проектов, а также различные аспекты глобальной и региональной безопасности.