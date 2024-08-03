Россияне ушли из ереванского аэропорта, но не из Армении

Российские пограничники, покинувшие ереванский аэропорт «Звартноц», были направлены на армяно-турецкую и армяно-иранскую границы для несения дальнейшей службы. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Службу национальной безопасности страны.

Власти Армении в марте уведомили российскую сторону, что с 1 августа этого года сами будут осуществлять пограничный контроль. 31 июля российские пограничники покинули аэропорт, в котором несли службу 32 года.