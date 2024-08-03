Евросоюз предупреждает Кыргызстан
Евросоюз рекомендует Кыргызстану не нарушать условия санкций против РФ. Об этом сообщил глава МИД страны Жээнбек Кулубаев.
«Во время последнего визита представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в Бишкек обсуждались в основном вопросы двустороннего сотрудничества. Поэтому основной разговор касался реализации дорожной карты сотрудничества. Они также предупредили, чтобы не нарушались антироссийские санкции, эти разговоры были», - заявил Кулубаев в понедельник на брифинге.
По словам министра, визит Борреля в Бишкек был полезен тем, что обсуждались вопросы увеличения объемов торговли и увеличения транзитных возможностей. Боррель нанес рабочий визит в Бишкек 3 августа.