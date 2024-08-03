В Нидерландах ищут покупателя на российские самолеты

В Нидерландах ищут нового владельца для четырех российских самолетов в аэропорту Маастрихт-Аахен после банкротства предыдущего владельца из-за санкций. Об этом сообщает NOS.

Самолеты Airbus находятся в компании по техническому обслуживанию самолетов Samco в городе Бик, недалеко от аэропорта Маастрихт-Аахен, с 2019 года. Сначала они находились там в ожидании клиента, рассказывает директор компании Констант ван Шайк. «Авиакомпания, которая собиралась летать самолетами, отказалась от этого. Поэтому искали нового заказчика. Тем временем они были с нами, что часто случается с самолетами», – сказал он.

Ван Шайк говорит, что всегда требуется определенное время, прежде чем найдется новый клиент. Самолеты были экспроприированы у россиян через куратора из Ирландии. Сейчас куратор является владельцем самолетов и ищет покупателя. Заинтересованные стороны могут участвовать в торгах, говорит Ван Шайк.

Самолеты стоят на стоянке голландской компании. Стоимость этой парковки выросла примерно на 300 евро за самолет в день и составляет более миллиона евро. Поскольку куратор ожидает, что покупатель найдется в ближайшее время, он авансировал эту сумму компании Samco.