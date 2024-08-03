Глава МИД Литвы удивлен призывами не наказывать санкциями «обычных россиян»

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил несогласие с аргументами, что «простые русские» не должны были бы страдать от западных санкций против России, поскольку не могут считаться ответственными за войну против Украины. Серию сообщений на эту тему он опубликовал в соцсети X.

«Я слышу о невиновности обычных россиян, но потом вижу, что обычные россияне убивают обычных украинцев. Вижу, как обычные российские мамы прощаются с обычными российскими сыновьями и желают им удачи с обычными российскими военными преступлениями. Вижу, как обычные россияне радуются убийствам», – добавил Ландсбергис.