Армения открывает границу с Турцией

Ереван завершил ремонт армянского участка КПП Маргара-Алиджан на границе с Турцией, готов обслуживать его для граждан третьих стран и лиц с диппаспортами, а также ожидает того же от Анкары, говорится в заявлении МИД Армении.

Напомним, что воссоздание пограничного перехода «Алиджан» началось после того, как в ходе переговоров на уровне спецпредставителей было достигнуто соглашение об открытии сухопутных границ между Турцией и Арменией для граждан третьих стран с дипломатическими паспортами.

30 июля Рубен Рубинян и Сердар Кылыч, специальные представители Армении и Турции по процессу нормализации, проведут на турецко-армянской границе пятый раунд переговоров, однако никаких официальных результатов по этому вопросу объявлено не было.