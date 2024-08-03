Названы первые цели украинских F-16

Самолеты F-16, накануне полученные Украиной от союзников, будут помогать средствам ПВО уничтожать вражеские ракеты, сообщил в эфире украинского телемарафона военный эксперт Александр Коваленко.

"Но не всю номенклатуру. В том количестве, в котором они будут использоваться, это будут отдельные направления воздушного перехвата вражеских средств поражения. Ограничиваются такими средствами, как крылатая ракета дозвукового типа. То есть для перехвата Х-101/555 или для ракет" Калибр" они вполне пригодны", – объяснил Коваленко.

Он также добавил, что F-16 способны бороться и против российских дальнобойных ударных дронов Shahed-136. Однако в этом вопросе есть определенные риски, считает Коваленко. В то же время, по мнению военного эксперта, Силы обороны могут использовать западные истребители и для уничтожения российской авиации. Однако это скорее будут отдельные операции.