Такой вывод можно сделать из 15-минутного телефонного разговора, слитого сотрудником DNC (национального комитета демократической партии США) изданию Deep State Leak. Звонок состоялся 22 августа между Бараком Обамой и его бывшим советником, ныне одним из главных стратегов демпартии Дэвидом Аксельродом.

В разговоре Обама сказал собеседнику, что настоящей причиной выхода Байдена из предвыборной гонки является провал его команды в попытке покушения на Трампа. Бывший президент также заявил, что прошлая попытка физически устранить Трампа, возможно, была не последней.

Deep State Leaks заявляет, что это далеко не единственная сенсация в том разговоре и обещает выпустить целый ряд статей с разоблачениями.