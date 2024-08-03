В ЕС заявили: Азербайджан и Армения почти помирились

Большая часть мирного договора между Азербайджаном и Арменией согласована, и для его подписания нужна политическая воля. Об этом заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, завершающий миссию на этом посту.

По его мнению, достижение окончательного согласия между сторонами находится на «доступном расстоянии».

Клаар добавил, что мирный договор и реализация его пунктов полностью изменят ситуацию в регионе.