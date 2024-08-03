Мать Саакашвили сообщила об ухудшении условий его содержания

Мать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания сообщила, что ее сына перевели в другую палату на другой этаж и вдали от людей, в ней нет телевизора, который был для него единственным источником информации.

Клинический директор Vivamed Зураб Чхаидзе опроверг заявления матери Саакашвили об ухудшении условий содержания в клинике ее сына. Чхаидзе подчеркнул, что если до сих пор Саакашвили «находился в двухкомнатной палате «Люкс», то теперь это трехкомнатный люкс».

Он пояснил, что необходимость смены палаты возникла из-за структурных изменений в клинике: «Исходя из структурных изменений, идущих в клинике, добавился новый департамент, и нам понадобился тот этаж, где находился пациент Саакашвили. Соответственно, палата сменилась. Он в улучшенных условиях, они никак не ухудшились, до сих пор был в двухкомнатном люксе, а сейчас в трехкомнатном люксе».