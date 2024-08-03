Эрдоган о Хании и «цифровом фашизме»

Турция «показала солидарность с палестинским народом», объявив в стране один день национального траура по лидеру ХАМАС Исмаилу Хании, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на программе образования в области прав человека в штаб-квартире правящей партии.

«Мы столкнулись с цифровым фашизмом, который не терпит даже фотографий палестинских мучеников и немедленно их запрещает, и определяет это как свободу. Все более испорченное государство-изгой (судя по всему, речь идет об Израиле) демонстрирует все формы варварства. «Мы планировали, что здесь (в Турции) выступит мой брат Исмаил Хания. К сожалению, на следующий день мы получили известие о его мученической кончине», - эмоционально заявил Эрдоган.