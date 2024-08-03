Чистка людей Шойгу продолжается: задержан генерал Шестеров

Офицера обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Дело заведено по части 4 статьи 159 УК — «Мошенничество». В настоящее время решается вопрос об аресте генерала.

Вместе с ним был задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, его отправили в СИЗО. Также на допрос доставили нескольких сотрудников ландшафтного комплекса.

В июле в «Патриоте» прошли следственные действия в связи с хищениями при госзакупках. Парк был построен при бывшем министре обороны Сергее Шойгу под руководством его заместителя Тимура Иванова, которого арестовали в апреле по делу о миллиардной взятке.

Шестеров стал шестым генералом, которого задержали с конца апреля. 26 июля стало известно о претензиях СК к бывшему замминистра обороны генерала армии Дмитрию Булгакову. Его обвиняют в причинении ущерба на 1,3 млрд рублей из-за поставки некачественных пайков в войска по завышенной цене. В настоящее время он находится в СИЗО «Бутырка».

23 мая суд отправил под арест начальника Главного управления связи Вооруженных сил России — замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он обвиняется в получении взятки в 36 млн рублей.

В середине мая был взят под стражу начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Ему также вменяется взятка в размере 30,5 млн рублей. Кроме того, суд отправил в СИЗО бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа генерала Ивана Попова, но затем отпустил его под домашний арест.