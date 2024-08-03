Путин советует не расслабляться

Президент России Владимир Путин назвал обеспечение интересов россиян «главной задачей всех ветвей власти в стране». Об этом он сказал в рамках встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Имеются в виду политические права, социальные, экономические. Нормотворческая деятельность, законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики нашей страны, на базе которой должны решаться и социальные вопросы», – объяснил он.

Путин отметил, что Россия «достойно решает новые задачи и показывает хорошие результаты, однако расслабляться не стоит».

Он также подчеркнул, что «вопросы безопасности граждан РФ и поддержки участников спецоперации остаются важнейшими приоритетами».