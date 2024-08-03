Фархад Мамедов 17:00

Азиатские фондовые рынки сегодня утром падают на фоне пессимистичных новостей об экономике США. После этого на европейских фондовых рынках началась тенденция падения индексов на беспрецедентный за последние годы уровень, в том числе цены на нефть. А биткоин потерял в цене до 20 процентов.

Как сообщают мировые СМИ, все началось с обрушения фондовых индексов и акций технологических компаний в Азии. Sensex и Nifty упали более чем на три процента каждый в понедельник, в то время как японский базовый фондовый индекс Nikkei 225 упал почти на 14 процентов. Другие азиатские фондовые рынки также рухнули в понедельник утром. Следом за падением японских и корейских индексов кризис перекинулся на американский рынок акций: утром биржевые котировки Nvidia упали на 17 процентов. Среди других «лидеров»: Apple — 10 процентов, Microsoft — 9 процентов, Alphabet — 9,6 процента, Amazon — 9,3 процента, Meta — 10 процентов и Tesla — 10 процентов. Технологические компании США быстро теряют капитализацию. Также фиксируется падение стоимости нефти, которая в понедельник торгуется на уровне 75 долларов за баррель. Сегодняшнее падение напомнило «Черный понедельник» октября 1987 года, когда Nikkei упал на 3836 пунктов, или на 14,9 процента. Примечательно, что в октябре 2008 года во время мирового финансового кризиса он упал на 11,4 процента, а в марте 2011 года после мощных землетрясений и ядерных аварий на северо-востоке Японии упал на 10,6 процента.

По данным CNBC, акции таких крупных торговых домов, как Mitsubishi, Mitsui and Co, Sumitomo и Marubeni, упали более чем на 14 процентов, а Mitsui потеряла почти 20 процентов своей рыночной капитализации. Падение акций началось в пятницу, когда упал фондовый рынок США; индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги на отметке 39 737,26, упав на 1,5 процента за день и на 2,1 процента за неделю. В тот же день европейские фондовые рынки также резко закрылись в минусе: Амстердам отступил более чем на три процента, Франкфурт на 2,3 процента, Париж на 1,6 процента и Лондон на 1,3 процента. В пятницу (2 августа) Токио лидировал по потерям: Nikkei 225 упал на 5,8 процента, что стало самым большим падением с начала пандемии COVID-19 четыре года назад. Гонконг и Сидней потеряли более двух процентов, Сеул потерял более трех процентов, а Тайбэй потерял более четырех процентов, потери также понесли Шанхай, Мумбаи и Сингапур. Но в чем причина обвала фондовых рынков по всему миру? Как считают аналитики, главной причиной этого краха являются опасения, что экономика США может войти в фазу рецессии. Это беспокойство возникло после того, как данные показали, что рост числа рабочих мест в США в июле замедлился сильнее, чем ожидалось.

В июле в США было создано всего 1,14,000 рабочих мест, что меньше прогноза Уолл-стрит в 1,75,000. Эти данные усилили опасения по поводу жесткой посадки в США и опасения, что Федеральная резервная система (ФРС) может отставать от графика, избегая рецессии. Уровень безработицы вырос до 4,3 процента, самого высокого уровня с октября 2021 года. Еще одной причиной краха, по мнению экспертов, стало повышение Банком Японии процентных ставок до 0,25. Это подтолкнуло стоимость японской иены к росту по отношению к доллару США — иена выросла на два процента, достигнув самого высокого уровня по отношению к доллару с января. Как объясняет CNN, рост иены нанесет ущерб экспортерам и компаниям с зарубежными доходами. Ситуацию ухудшил рост напряженности между Ираном и Израилем: есть признаки того, что полномасштабная война может разразиться уже сегодня. Плохая экономическая статистика также поступает из Китая: производственный индекс для КНР неожиданно упал до 49,8 в июле 2024 года по сравнению с 51,8 в июне против рыночных ожиданий 51,5. The New York Times подчеркивает, что финансовые рынки по всему миру потрясены опасениями по поводу замедления роста в Соединенных Штатах. Мировые инвесторы готовятся к дальнейшим потрясениям после того, как есть опасения, что мощная экономика США может скатиться к рецессии.

Инвесторы в Европе, Азии и Нью-Йорке были напуганы данными из США, которые в четверг показали худшие, чем ожидалось, показатели занятости, что вызвало опасения, что крупнейшая экономика мира находится в худшем состоянии, чем считалось ранее. Аналитики опасаются, что любые дальнейшие признаки хрупкости в крупных экономиках могут предвещать новую волатильность. Замедление в Германии в прошлом месяце побудило аналитиков предупредить о рецессии, в то время как повышение процентных ставок центральным банком Японии привело к снижению акций индекса Nikkei на 2216 пунктов, или почти на 6 процентов в пятницу. Крис Уэстон из американской онлайн-брокерской компании Pepperstone заявил, что мировые рынки «находятся на действительно важном этапе». Он добавил: «Сейчас действительно важно, считают ли управляющие финансами и трейдеры, что настроения стали слишком пессимистичными, или же это сокращение заемных средств и неприятие риска проявится в еще большей волатильности и просадке. Чтобы ответить на этот уместный вопрос, рынку необходимо увидеть результаты данных, чтобы обеспечить большую уверенность в оценке риска рецессии и в том, как это может повлиять на ожидания доходов, поведение потребителей и бизнес-решения». По мнению аналитиков, Федеральная резервная система США начнет снижать процентные ставки, чтобы предотвратить стагнацию и последующую рецессию в экономике.

Уже трейдеры увеличивают ставки на то, что Федеральная резервная система объявит об экстренном снижении процентной ставки в ответ на глобальный обвал на фондовых рынках. Денежные рынки делают ставку на то, что существует 60-процентная вероятность того, что политики ФРС объявят о снижении ставки на четверть процентного пункта в течение недели в ответ на глобальную потерю доверия. Каллум Пикеринг, главный экономист, один из крупных инвестиционных банков Великобритании Peel Hunt, сказал: «Почти на всех ключевых рынках риска оценки корректируются в связи с растущими опасениями, что ФРС уже слишком поздно начала процесс нейтрализации своей жесткой денежно-кредитной политики». Он добавил: «США — самая системно значимая экономика мира. Неожиданные неудачи в США могут иметь далеко идущие последствия для открытых экономик и могут повлиять на предстоящие решения мировых центральных банков». «Мы наблюдаем последствия проклятия завышенных ожиданий», — сказал Джеймс Сент-Обин, главный инвестиционный директор Ocean Park Asset Management. Ocean Park Asset Management — инвестиционный консультант из Санта-Моники, сотрудничающий с финансовыми консультантами для предоставления управляемых счетов консервативным инвесторам, желающим сохранить свое богатство.