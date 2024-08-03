«Черный понедельник» обрушил фондовые рынки: паника или новый мировой экономический кризис? НАШ ОБЗОР
Азиатские фондовые рынки сегодня утром падают на фоне пессимистичных новостей об экономике США. После этого на европейских фондовых рынках началась тенденция падения индексов на беспрецедентный за последние годы уровень, в том числе цены на нефть. А биткоин потерял в цене до 20 процентов.
Как сообщают мировые СМИ, все началось с обрушения фондовых индексов и акций технологических компаний в Азии. Sensex и Nifty упали более чем на три процента каждый в понедельник, в то время как японский базовый фондовый индекс Nikkei 225 упал почти на 14 процентов. Другие азиатские фондовые рынки также рухнули в понедельник утром.
Следом за падением японских и корейских индексов кризис перекинулся на американский рынок акций: утром биржевые котировки Nvidia упали на 17 процентов. Среди других «лидеров»: Apple — 10 процентов, Microsoft — 9 процентов, Alphabet — 9,6 процента, Amazon — 9,3 процента, Meta — 10 процентов и Tesla — 10 процентов. Технологические компании США быстро теряют капитализацию. Также фиксируется падение стоимости нефти, которая в понедельник торгуется на уровне 75 долларов за баррель.
Сегодняшнее падение напомнило «Черный понедельник» октября 1987 года, когда Nikkei упал на 3836 пунктов, или на 14,9 процента. Примечательно, что в октябре 2008 года во время мирового финансового кризиса он упал на 11,4 процента, а в марте 2011 года после мощных землетрясений и ядерных аварий на северо-востоке Японии упал на 10,6 процента.
По данным CNBC, акции таких крупных торговых домов, как Mitsubishi, Mitsui and Co, Sumitomo и Marubeni, упали более чем на 14 процентов, а Mitsui потеряла почти 20 процентов своей рыночной капитализации.
Падение акций началось в пятницу, когда упал фондовый рынок США; индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги на отметке 39 737,26, упав на 1,5 процента за день и на 2,1 процента за неделю. В тот же день европейские фондовые рынки также резко закрылись в минусе: Амстердам отступил более чем на три процента, Франкфурт на 2,3 процента, Париж на 1,6 процента и Лондон на 1,3 процента.
В пятницу (2 августа) Токио лидировал по потерям: Nikkei 225 упал на 5,8 процента, что стало самым большим падением с начала пандемии COVID-19 четыре года назад. Гонконг и Сидней потеряли более двух процентов, Сеул потерял более трех процентов, а Тайбэй потерял более четырех процентов, потери также понесли Шанхай, Мумбаи и Сингапур.
Но в чем причина обвала фондовых рынков по всему миру? Как считают аналитики, главной причиной этого краха являются опасения, что экономика США может войти в фазу рецессии. Это беспокойство возникло после того, как данные показали, что рост числа рабочих мест в США в июле замедлился сильнее, чем ожидалось.
В июле в США было создано всего 1,14,000 рабочих мест, что меньше прогноза Уолл-стрит в 1,75,000. Эти данные усилили опасения по поводу жесткой посадки в США и опасения, что Федеральная резервная система (ФРС) может отставать от графика, избегая рецессии. Уровень безработицы вырос до 4,3 процента, самого высокого уровня с октября 2021 года.
Еще одной причиной краха, по мнению экспертов, стало повышение Банком Японии процентных ставок до 0,25. Это подтолкнуло стоимость японской иены к росту по отношению к доллару США — иена выросла на два процента, достигнув самого высокого уровня по отношению к доллару с января. Как объясняет CNN, рост иены нанесет ущерб экспортерам и компаниям с зарубежными доходами.
Ситуацию ухудшил рост напряженности между Ираном и Израилем: есть признаки того, что полномасштабная война может разразиться уже сегодня.
Плохая экономическая статистика также поступает из Китая: производственный индекс для КНР неожиданно упал до 49,8 в июле 2024 года по сравнению с 51,8 в июне против рыночных ожиданий 51,5. The New York Times подчеркивает, что финансовые рынки по всему миру потрясены опасениями по поводу замедления роста в Соединенных Штатах.
Мировые инвесторы готовятся к дальнейшим потрясениям после того, как есть опасения, что мощная экономика США может скатиться к рецессии.
Инвесторы в Европе, Азии и Нью-Йорке были напуганы данными из США, которые в четверг показали худшие, чем ожидалось, показатели занятости, что вызвало опасения, что крупнейшая экономика мира находится в худшем состоянии, чем считалось ранее.
Аналитики опасаются, что любые дальнейшие признаки хрупкости в крупных экономиках могут предвещать новую волатильность. Замедление в Германии в прошлом месяце побудило аналитиков предупредить о рецессии, в то время как повышение процентных ставок центральным банком Японии привело к снижению акций индекса Nikkei на 2216 пунктов, или почти на 6 процентов в пятницу.
Крис Уэстон из американской онлайн-брокерской компании Pepperstone заявил, что мировые рынки «находятся на действительно важном этапе».
Он добавил: «Сейчас действительно важно, считают ли управляющие финансами и трейдеры, что настроения стали слишком пессимистичными, или же это сокращение заемных средств и неприятие риска проявится в еще большей волатильности и просадке.
Чтобы ответить на этот уместный вопрос, рынку необходимо увидеть результаты данных, чтобы обеспечить большую уверенность в оценке риска рецессии и в том, как это может повлиять на ожидания доходов, поведение потребителей и бизнес-решения».
По мнению аналитиков, Федеральная резервная система США начнет снижать процентные ставки, чтобы предотвратить стагнацию и последующую рецессию в экономике.
Уже трейдеры увеличивают ставки на то, что Федеральная резервная система объявит об экстренном снижении процентной ставки в ответ на глобальный обвал на фондовых рынках. Денежные рынки делают ставку на то, что существует 60-процентная вероятность того, что политики ФРС объявят о снижении ставки на четверть процентного пункта в течение недели в ответ на глобальную потерю доверия.
Каллум Пикеринг, главный экономист, один из крупных инвестиционных банков Великобритании Peel Hunt, сказал: «Почти на всех ключевых рынках риска оценки корректируются в связи с растущими опасениями, что ФРС уже слишком поздно начала процесс нейтрализации своей жесткой денежно-кредитной политики».
Он добавил: «США — самая системно значимая экономика мира. Неожиданные неудачи в США могут иметь далеко идущие последствия для открытых экономик и могут повлиять на предстоящие решения мировых центральных банков».
«Мы наблюдаем последствия проклятия завышенных ожиданий», — сказал Джеймс Сент-Обин, главный инвестиционный директор Ocean Park Asset Management.
Ocean Park Asset Management — инвестиционный консультант из Санта-Моники, сотрудничающий с финансовыми консультантами для предоставления управляемых счетов консервативным инвесторам, желающим сохранить свое богатство.
«Столько всего было вложено в сценарий мягкой посадки, что даже предположение о чем-то ином затруднительно», — отметил Сент-Обин.
Арт Хоган, главный рыночный стратег B. Riley Wealth (американская финансовая компания), был более спокоен относительно перспективы разгрома. Он сказал: «Это не ураган категории 3, но мы видим, как рынки реагируют на признаки того, что экономика нормализуется после того, как в первой половине этого года она стала горячей».
Он добавил: «Рынки могут отреагировать слишком бурно, и инвесторы [цепляются] за что угодно, чтобы использовать это как повод для фиксации прибыли».
Однако некоторые аналитики полагают, что нынешний обвал на фондовых рынках вызван паникой и полагают, что нисходящий тренд индексов не продлится долго.
Российский инвестбанкир Евгений Коган в своем Telegram-канале заявил, что катастрофы ждать не стоит, так как американская экономика находится в порядке.
Данная паника быстро пройдет, а Федеральная резервная система — Центробанк США — снизит ставку, если потребуется.
«Ну а далее внимательно следите за действиями в приложении. Думаю, сделок сегодня будет много», — подчеркнул специалист.
По словам Когана, повторения 2008 года, а именно мирового кризиса, который продлился до 2013 года, не будет: сейчас на рынке хватает ликвидности.