ArchiCO Engineering Company выиграла тендер в Узбекистане на сумму 29,3 млн долларов США

В тендере, в котором участвовали несколько международных и местных компаний - China Civil Engineering Construction Corporation, China National Aero Technology International Engineering Corporation, Hisorakgidro Qurilish LLC, JV Rakurs Sevice LLC и Esco Group, Stecol Corporation и Yangi Avlod Qurilish, - победителем была объявлена азербайджанская ArchiCO Engineering Company.

В рамках проекта будет обеспечено водоснабжение города Мангит, являющегося административным центром Амударьинского района, и 18 населенных пунктов. Общая протяженность магистральных и распределительных линий, которые будут построены в рамках проекта, составляет 530 км. По предварительным подсчетам, водой будут обеспечены более 12 тысяч абонентов. Кроме того, планируется строительство водораспределительных пунктов, резервуаров, насосных станций, других вспомогательных сооружений, обновление электрической инфраструктуры этих территорий.

Новая водопроводная сеть будет оснащена автоматизированной системой управления типа SCADA. Для управления водоснабжением Амударьинского района также будут построены новое административное здание, гараж, мастерская и другие сооружения.

Общая стоимость проекта составляет 29,3 млн долларов США. Проект финансируется Азиатским банком развития. Строительные работы уже начались.

ArchiCO Engineering Company имеет большой опыт строительства водной и канализационной инфраструктуры в Азербайджане. Компания, осуществившая работы по реконструкции систем водоснабжения и канализации городов Шемаха, Агдаш, Габала, Самух, многих населенных пунктов на территории Апшерона, поставила перед собой цель успешно использовать полученный опыт и в международных проектах.