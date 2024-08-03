Азербайджанцев призвали не ехать в Израиль и Палестину обновлено 17:29
Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан не посещать Израиль. Об этом сообщили в МИД.
С учетом быстро меняющейся ситуации с безопасностью в регионе гражданам Азербайджанской Республики не рекомендуется посещать Государство Израиль без необходимости.
"Гражданам Азербайджанской Республики, проживающим и находящимся в настоящее время в Государстве Израиль, необходимо соблюдать правила безопасности, не посещать места скопления людей", - отмечается в сообщении.
*** 17:11
Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан не посещать Палестину. Об этом сообщили в МИД.
С учетом быстро меняющейся ситуации с безопасностью в регионе гражданам Азербайджанской Республики не рекомендуется посещать Палестину без необходимости.
"Гражданам Азербайджанской Республики, проживающим и находящимся в настоящее время в Палестине, необходимо соблюдать правила безопасности, не посещать места скопления людей", - отмечается в сообщении.