Кремль создал 800 телеграм-каналов

После вторжения России в Украину Кремль активизировал усилия по распространению пропаганды за рубежом с помощью Telegram, выяснили российские журналисты. Несмотря на то что ЕС и США запретили транслировать и тиражировать контент Sputnik и RT за «систематическую манипуляцию информацией и дезинформацию», а YouTube, TikTok, Facebook и Instagram заблокировали их аккаунты, провластные медиаресурсы нашли лазейку, которая позволила им увеличить аудиторию за рубежом в 2,3 раза за два года войны.

В 2024 году российские журналисты обнаружили в иностранном сегменте Telegram почти 800 пророссийских каналов, которые поддерживают президента Владимира Путина, распространяют теории заговора Кремля и переводят репортажи из Донбасса на 30 языков. Суммарно их читают 15,7 млн пользователей, хотя подписчики разных пабликов могут пересекаться. Каждый день посты этих ресурсов просматривают в среднем 100 млн раз.

Официальные телеграм-каналы RT и Sputnik успешно обходят блокировки, в том числе создавая зеркала. В итоге им удалось нарастить количество каналов с 35 до 54 штук, а просмотров — в 1,5 раза. Например, после начала войны в Telegram появились несколько копий Sputnik на испанском языке и новый «Sputnik Литва». Неоднократно заблокированный англоязычный RT сейчас можно найти как rtnews_unc3, а канал с документальными фильмами — как rtdocumentary_unc. В 2023 году в сумме их посты набирали в среднем по 8,3 млн просмотров в сутки.